تايوان تنتج طائرة جديدة لتعزيز دفاعاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين، أول طلعة جوية تجريبية لطائرة تدريب جديدة محلية التصميم والصنع الاثنين، في إطار خطة حكومتها لتعزيز الدفاعات في مواجهة تحد متزايد من قبل الصين.

وعلى الرغم من حصول القوات المسلحة التايوانية على معظم عتادها من الولايات المتحدة، إلا أن تساي جعلت تطوير صناعة دفاعية متقدمة محلية إحدى أولوياتها ولا سيما مع تعزيز الصين جهود تحديث قواتها المسلحة، في الوقت الذي تعتبر فيه الصين تايوان إقليماً منشقاً.

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وتعد طائرة (إيه تي-5 بريف إيجل) الجديدة أول طائرة تتم صناعتها محلياً مُنذ إنتاج الطائرة المقاتلة (إف-سي كيه-1 تشينج كو) مُنذ أكثر من 30 سنة، وتصنع شركة أيروسبيس أندستريال ديفلوبمنت المملوكة للدولة الطائرة الجديدة بتكاليف تبلغ 68.6 مليار دولار تايواني مايعادل (2.32 مليار دولار).

من جهتها قالت تساي في قاعدة جوية في مدينة تايتشونج بوسط تايوان، إن الطائرة الجديدة تدحض ادعاءات المعارضين الذين كانوا يعتقدون أن تايوان تفتقر إلى التكنولوجيا، وإنه يجب عليها التركيز على تلبية احتياجاتها الدفاعية من الخارج، مضيفة أن طائرة التدريب الجديدة لم توفر فحسب أكثر من ألفي فرصة عمل ولكنها ستنقل أيضاً الخبرات وتخلق جيلاً جديداً من المواهب الفنية في صناعة الطيران.

وكشفت تايوان العام الماضي، عن أكبر زيادة في إنفاقها الدفاعي مُنذ أكثر من عشر سنوات، وتقوم الحكومة أيضاً بتطوير غواصات جديدة محلية الصنع.