شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: نراقب تحركات «الشمال» وجميع الخيارات مفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها تراقب «عن كثب» تحركات جارتها الشمالية فيما يتعلق بخطة بيونج يانج لإرسال منشورات دعائية عبر الحدود مؤكدة أن جميع خيارات الرد مفتوحة بما في ذلك العمل العسكري، ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية القول فى مؤتمر صحفى دورى فى سيؤول «نحن نراقب عن كثب تحركات جيش كوريا الشمالية فيما يتعلق بالمنشورات على مدار الساعة.. وتحسبا لمختلف الاحتمالات فإننا نحافظ على وضع الاستعداد».

كما نقلت عن مسؤول آخر بالهيئة القول «إذا استخدمت كوريا الشمالية طائرات بدون طيار على سبيل المثال في انتهاك للاتفاق العسكري بين الكوريتين فسنضطر إلى القيام بعمل عسكري في المقابل».

ويأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين بأن بيونج يانج تستعد لإرسال حوالي 12 مليون منشور دعائي إلى كوريا الجنوبية بواسطة حوالي 3 آلاف بالون قائلة إن «وقت العقاب الانتقامي يقترب بسرعة».

وهددت كوريا الشمالية بإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب بدعوى أنه «انتقام من فشله في منع المنشقين الكوريين الشماليين والنشطاء الآخرين من إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج إليها على الرغم من اتفاق قمة 2018 الذي يحظر مثل هذا النشاط».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تمت طباعة 12 مليون منشور من جميع الأنواع في مؤسسات النشر والطباعة على جميع المستويات في العاصمة.

ولم تكشف وكالة الأنباء عن موعد إرسال المنشورات لكن يبدو أن كوريا الشمالية سترسل المنشورات في غضون بضعة أيام.

ويرى البعض أنها سترسل المنشورات في يوم 25 يونيو بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للحرب الكورية.