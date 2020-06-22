شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أدنى حصيلة يومية منذ نحو شهر ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12435 حالة ، ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إنه لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس لتستقر حصيلة الضحايا عند 280 حالة. وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.

وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة بينها 11 حالة نتيجة انتقال العدوى محلياً وست حالات قادمة من الخارج.

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