18 إصابة جديدة بكورونا في الصين..وبكين تشهد انخفاضاً في الحالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الاثنين، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو/حزيران الجاري، منها تسع في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم، منها 22 حالة في بكين، وتفرض السلطات المحلية قيوداً على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية، وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة بست حالات قبل يوم، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.