شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف إصابة وألف وفاة بكورونا في الأرجنتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأرجنتين الأحد، أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 تخطّت الألف وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد 40 ألفاً.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «تيلام» عن وزارة الصحّة قولها: إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 41191 شخصاً توفي منهم أكثر من ألف شخص، من جهته قال مساعد وزير الصحة للاستراتيجيات الصحية أليخاندرو كوستا، بحسب ما نقلت عنه «تيلام»، إنّ معدّل الوفيات بالنسبة إلى عدد المصابين بلغ 2.4%، مشيراً إلى أنّ هذه النسبة تمثّل 21.9 وفاة لكل مليون نسمة.
وتسجّل وتيرة تفشّي الوباء في الأرجنتين ارتفاعاً مطّرداً، في الوقت ذاته قلل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز البالغ من العمر61 عاماً، من أنشطته لتفادي الإصابة بناءً على نصيحة أطبائه، بعدما شهدت الأيام الأخيرة، إصابة العديد من الموظفين والمسؤولين السياسيين سواء في السلطة أو في المعارضة.
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