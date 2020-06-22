شكرا لقرائتكم خبر عن مليون إصابة.. و50 ألف وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت البرازيل الأحد، أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19، تخطّت 50 ألفاً من أصل أكثر من مليون إصابة سجّلت حتى الأحد، في بلد تجهد فيه السلطات لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وأحصت وزارة الصحة 641 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 50617 وفاة من بين 1.085.038 إصابة مؤكّدة، والبرازيل هي ثاني أكثر دول العالم تسجيلاً للإصابات بالفيروس بعد الولايات المتّحدة التي سجّلت نحو 120 ألف وفاة وأكثر من 2.2 مليون إصابة رسمية.
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