ترامب «أوقف» عقوبات على مسؤولين صينيين لاعتبارات تجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت الأحد: إنه أوقف فرض عقوبات أشد على مسؤولين صينيين ينحى باللوم عليهم في شن حملة على أقلية الويغور المسلمة في الصين بسبب مخاوف من عرقلة مثل هذه الإجراءات المفاوضات التجارية مع بكين.

ونُقل عن ترامب قوله لموقع إكسيوس الإخباري الإلكتروني يوم الجمعة عندما سئل عن سبب عدم فرض تطبيق عقوبات الخزانة ضد مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين لهم صلة بأحداث منطقة شينجيانغ «حسناً نحن في خضم اتفاق تجاري رئيسي. وقد أبرمت اتفاقاً جيداً، يتضمن مشتريات ربما تساوي 250 مليار دولار».

وأبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز من قبل أنهم كانوا يدرسون منذ أواخر 2018 فرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين بشأن شينجيانغ، ولكنهم أحجموا عن ذلك بسبب اعتبارات تجارية ودبلوماسية.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية جرى التفاوض عليها في 2019 وبدأ سريانها في فبراير /شباط وافقت الصين على شراء سلع وخدمات أمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.