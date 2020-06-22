«اجتماعية الوطني» عقدت 13 اجتماعاً على مدى 40 ساعة عمل

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أوضح ضرار بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة عقدت 13 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السابع عشر، الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، منها 8 اجتماعات «عن بُعد» على مدى 40 ساعة عمل.

وقال إن اللجنة تناقش حالياً مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات، الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها، بقانون ينظم جمع التبرعات. كما تناقش موضوعاً عاماً بشأن «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وأشارت مريم ماجد بن ثنية، مقررة اللجنة، إلى أن اللجنة اطلعت على التقارير الفنية والاجتماعية المختلفة، فيما يتصل بموضوع التلاحم الأسري، وركزت على قضايا متعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة، وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

كما اطلعت على آخر الإحصاءات والمؤشرات التي تتعلق بالقضايا الأسرية وأثرها في التلاحم الأسري، خاصة نسب الطلاق. لافتة إلى أن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع، تشمل إجراء دراسة شاملة، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية.