المزروعي يوجه بالتحقيق في شكوى أسرة خلال 24 ساعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف



وجه سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بالتحقيق خلال 24 ساعة في المقطع المرئي المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تشتكي فيه مواطنة من بعض إجراءات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.

وأكد أن كافة ملاحظات المواطنة في المادة المرئية محل تقدير واهتمام مباشر منه، وقد تم التوجيه بالتواصل معها وتقديم الخدمة لها بصورة متكاملة، إلى جانب تقييم الإجراءات وتطوير آليات جديدة لخدمة كبار المواطنين، باعتبارهم ركيزة مجتمع الإمارات.

من جهته، أكد محمد صالح مدير عام الهيئة، بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بقطع الخدمة عن أسرة متقاعد ستيني وزوجته الستينية في رأس الخيمة، أن صاحبة الفيديو لديها ابنة موظفة بالهيئة في خدمة المتعاملين، وكان متاحاً لها التواصل مع الهيئة بشأن أي معوقات تتعلق بفواتيرها.

وأوضح أن الهيئة تقدر كل متعامليها وعلى أتم الاستعداد للنظر في كل الحالات التي تستدعي استمرار الخدمة لها، بسبب وجود أجهزة طبية أو حالات مرضية، وكذلك كبار المواطنين، عن طريق تقديم طلب من قبل أصحاب تلك الحالات عبر منافذ الهيئة.

وأوضح أن أسرة صاحبة الفيديو المتداول التي تشتكي من انقطاع التيار الكهربائي بدون إنذار خطي أو مباشر؛ كونها من كبار السن وليس لديها إلمام كافٍ بوسائل التواصل الحديثة بحسب إفادتها في الفيديو، أن الهيئة تأخذ قراءات الاستهلاك للعداد بصورة منتظمة.

وأوضح صالح في بيان خاص للرد على الفيديو، أن الهيئة توقفت عن إرسال فواتير ورقية للمتعامل، وحولت جميع فواتير متعاملي الهيئة إلى فواتير إلكترونية منذ 2018.