الأمم المتحدة تكشف عن اجتماع جديد بشأن ليبيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث الإعلامي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاجتماع الشهري المقبل للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا سيكون برئاسة مشتركة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجامعة الدول العربية، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضي، وبناء على مبادئ مؤتمر برلين التي تنص على المداورة في الرئاسة المشتركة للاجتماعات مع البعثة، بين جميع الجهات التي شاركت في المؤتمر".

وأوضح العلم أنه "تمت دعوة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي حضرت مؤتمر برلين للمشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى، إلى جانب سويسرا وهولندا واللتين كانتا قد شاركتا في ترؤس مجموعة العمل التي تعنى بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهي إحدى مجموعات العمل التي تعمل تحت إشراف لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا".

وحول أبرز الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع، أشار العلم إلى أن "المجتمعين سيناقشون آخر التطورات في ليبيا، وتطبيق مخرجات مؤتمر برلين وسبل السير قدما، بما في ذلك دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الليبية في مفاوضاتهم الجارية حاليا في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وذلك بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداءً من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.