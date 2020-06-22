السفارة البريطانية بالكويت: لا صحة لما أثير حول قبول هجرة أطباء من البدون

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السفارة البريطانية لدى الكويت، ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قبولها هجرة أطباء من فئة غير محددى الجنسية (البدون)، مؤكدة أن كل ما أثير فى هذا الشأن، عار تماما عن الصحة.

كما نفت السفارة البريطانية بالكويت - في بيان صحفي - ما تردد حول تعاقد بريطانيا مع عدد من الأطباء من فئة غير محددي الجنسية «البدون» بعد اجتيازهم كل اختبارات الكفاءة.

ووصفت السفارة هذه الأخبار، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأنها عارية تماما عن الصحة، مشددة على أنه لا صحة لقبولها هجرة أي أطباء من فئة غير محددي الجنسية «البدون»، موضحة أنها أخبار مغلوطة جملة وتفصيلا.

ودعت السفارة إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن السفارة تلتزم بمبادئ الشفافية ولو كانت مثل هذه الأخبار صحيحة لكانت أول من أعلن عنها.