شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتيني يدعو لسحب تنظيم المونديال من قطر.. ويؤكد: لم نتوقع أن يموت عمال بمواقع البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نجم الكرة الفرنسي ميشيل بلاتيني إلى سحب بطولة كأس العالم لنسخة عام 2022 من إمارة قطر، مشيراً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية إلى أن أحداً لم يتوقع أن يموت عمال بمواقع بناء ومنشأت خاصة باستضافة تلك البطولة.

واحتفل بلاتيني أمس الأحد بعيد ميلاده الخامس والستين، وبهذه المناسبة أجرت صحيفة لوموند الفرنسية حواراً مع نجم المستطيل الأخضر الذى رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تحدث عن كواليس إسناد ملف تنظيم المونديال لإمارة قطر.

وقال بلاتيني: لم أكن أعلم وجود القطريين في مأدبة الغذاء التي تم ترتيبها قبل التصويت، ولم اتعرض لأي تأثير أو حصل على رشوة من أجل التصويت لقطر لكي تحصل على حق تنظيم كأس العالم، فأنا لا أحتاج المال والتصويت لقطر كان في إطار حرص على منح حق تنظيم كأس العالم لإحدى دول الخليج.. كنت أرغب في أن يتم لعب كأس العالم في جميع دول الخليج وليس في قطر فقط".

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وبسؤاله عن رأيه في الخلافات المحيطة بكأس العالم 2022، مثل وفاة العديد من العمال في مواقع بناء الاستاد؟ أجاب: "عندما تصوت، لا تعرف أنه سيكون هناك قتلى في مواقع البناء".

في المقابل أكد بلاتيني أنه يرى ضرورة سحب تنظيم كأس العالم من قطر بسبب مزاعم الفساد، مشيرا:" "الشيء الوحيد الذي قلته هو أنه إذا كان هناك فساد، يجب سحب تنظيم كأس العالم من قطر. ستكون مسؤولية الفيفا".