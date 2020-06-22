شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين شمال نابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)- إن مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين، هاجموا مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، دون وقوع اصابات.
وأضاف أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر ان 158 مستوطنا اقتحوا الخميس الماضى، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي، قبل ان يغادروا المكان.
في سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك من صحن الصخرة المشرفة بعد اقتحامها بصحبة مستوطنين متطرفين لباحات المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين شمال نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.