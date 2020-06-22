شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين شمال نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)- إن مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين، هاجموا مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، دون وقوع اصابات.

وأضاف أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر ان 158 مستوطنا اقتحوا الخميس الماضى، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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