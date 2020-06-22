الجيش الوطنى اليمنى يشن هجوما على مواقع للحوثيين فى الجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة الجوف، مستهدفة مواقعهم شمالى جبهة الجدافر؛ ما أسفر عن تكبيدها خسائر فى الأرواح والعتاد. وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي - في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - أنه بالتزامن مع غارات الجيش قامت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بشن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها.

وأشاد اللواء الوائلي بدور مقاتلات تحالف الشرعية، التي ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع المتمردين وتعزيزاتهم.

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