الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 18 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من رام الله، وثلاثة شبان بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ثلاثة مواطنين من قرية تياسير شرق طوباس، وفي بيت لحم اعتقلت شابا (25 عاما)، من قرية واد رحال، وآخر (27 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا. وأفادت مصادر أمنية لـ 'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينين على حاجز "الكونتينر" في البلدة القديمة وسط الخليل، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وأوضح مكتب نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت: شابا فلسطينيا (24 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وآخر (23 عاما) من بلدة زيتا شمال المحافظة، بعد أن داهمت منزليهما.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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