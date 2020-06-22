شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ارتفاع إصابات كورونا فى الآونة الأخيرة متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدّدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، سبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى الأونة الأخيرة، موضحة أن ارتفاع إصابات كورونا متوقع، وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "إن الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة سببه عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأضاف أن الأعداد المسجلة ما زالت ضمن المعقول، لكونها لم تتضاعف عكس ما كان في الفترات السابقة، التي تضاعفت فيها الإصابات من 300 إلى 600 إصابة وأكثر، مؤكدا أنه في حال وجود تضاعف في الأعداد تكون هناك خطورة للوضع الصحي العام. وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت عن تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء، وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ أمس الأحد، بأنه " تم فحص 10027 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".

وأضاف البيان أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها حتى الآن بلغ 87 حالة، لافتا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 30868 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 13935 وعدد الراقدين الكلي 15833 والراقدين في العناية المركزة 224ومجموع الوفيات بلغ 1100".