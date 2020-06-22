شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من ضباط الأمن الوطنى العراقى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "خلية الأزمة " في العراق، اليوم الاثنين، إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي في محافظة بابل بفيروس كورونا، وقال عضو "خلية الأزمة " بمحافظة بابل ، الدكتور أوراس العلواني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن خمسة من ضباط جهاز الأمن الوطني في بابل جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وأن أحدهم حالته حرجة. وأضاف أن سبب إصابتهم هو طبيعة عملهم "المخالط " للمواطنين، داعيا الجميع إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي ، حفاظاً على سلامتهم.

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