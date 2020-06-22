شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دبى تستقبل المقيمين العائدين من بلدانهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ دبى اليوم استقبال المقيمين العائدين من أوطانهم والذين غادروا دبى بسبب الإجراءات التى تم فرضها وباء كورونا على العالم، حيث أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من اليوم الاثنين عبر مطارات دبي. وفق صحيفة البيان .

وقد اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإجراءات والاشتراطات الجديدة الخاصة بسفر المواطنين والمقيمين والسياح من وإلى دبي عبر مطاراتها، وذلك تيسيراً على الراغبين في السفر سواء قدوماً أو للمغادرة لوجهة خارجية، ممن تأثرت خطط سفرهم بسبب تعليق رحلات الطيران حول العالم وإغلاق أغلب دوله مطاراتها في وجه حركة الطيران الدولي كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كوفيد-19.

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وقررت اللجنة العليا السماح ببدء عودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي بداية من اليوم، ، كذلك السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر لأي وجهة خارجية اعتباراً من غدا الثلاثاء، شرط موافقة الدول المقصودة بالسفر على استقبالهم، والتقيد بالإجراءات المحددة من قبل وجهة السفر، كما قررت اللجنة البدء في استقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وكذلك جميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء كوفيد-19 سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعكس في جانب منها تقدير العالم لما قامت به - ولا تزال تطبقه - دولة الإمارات وإمارة دبي من تدابير وقائية صارمة كان لها فضل كبير في التصدي للجائحة، والحد من انتشارها، ومحاصرة الفيروس في أضيق نطاق ممكن، بفضل السرعة في التعاطي مع الأزمة العالمية بحلول فعالة ومبتكرة كانت محل تقدير دولي واسع النطاق، وجهود استثنائية شارك في إنجاحها جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، مدعومة بالتزام مجتمعي كبير بما تم إقراره من إجراءات احترازية هدفها حماية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من جميع الفئات العمرية.