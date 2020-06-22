شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تشغيل «القطار الداخلي» لنقل مسافري الرحلات الدولية بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشغيل خدمة الناقل الآلي “القطار الداخلي” لنقل مسافري الرحلات الدولية، في الصالة رقم (1) بالمطار. ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يظهر تشغيل الناقل الآلي، منها لقطات من داخل القطار. Advertisements ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 1000م، بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة، ويضم محطتين ومسارين يعمل بها 10 عربات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكبًا وتصل المدة الزمنية بين المحطتين إلى 85 ثانية؛ فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى: 170 ثانية.

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