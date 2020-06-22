شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: موجة حارة يومي الثلاثاء والأربعاء على مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن التوقعات تشير إلىتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورةبموجة حارة يومي الثلاثاء والأربعاء – بمشيئة الله-. ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة على الأجزاء ما بين العاصمة المقدسة وجدةكذلك المدينة المنورة وينبع.

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