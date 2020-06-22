شكري: محاولات إنهاء الصراع الليبي على نحو عسكري لن تنجح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

تبادل سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف وجهات النظر حول التطورات الليبية، خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، تم فيه بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المشتركة، فيما أكد شكري أن محاولات إنهاء الصراع الليبي على نحو عسكري لن تنجح.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلًا عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

الجامعة تناقش تفعيل الحل السياسي

وأكد شكري أن هدف مصر من طرح الأزمة الليبية على الجامعة العربية، هو إذكاء الحل السياسي، والعمل على منع الآثار السلبية المترتبة على التدخلات الخارجية في ليبيا، والمتمثلة في قيام تركيا بنشر ميليشيات هناك وما يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري والعربي، مشدداً في الوقت نفسه على أن هدف مصر هو تدعيم وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وتفعيل المسار السياسي الذي طرح من خلال «إعلان القاهرة» بوقف إطلاق النار، وتحقيق توافق ليبي ليبي، ومشاركة كل الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب.

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وأضاف شكري في مداخلة مع فضائية «أون تي في»، المصرية، أن على حكومة الوفاق، أن تلتزم بالتطبيق السليم لاتفاق الصخيرات الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، وأن تكون متسقة تماماً مع المؤسسات التي تدير الدولة في ليبيا، وفق ما نصت عليه اتفاقية الصخيرات، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تمثل ليبيا في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بحكم الشرعية التي منحها لها اتفاق الصخيرات، الذي وافق عليه مجلس الأمن.

وشدد شكري على أن مصر تقف في طليعة المدافعين عن الأمن القومي العربي، ولن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات، للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، مؤكداً أن قدرات القوات المسلحة المصرية تبعث على الفخر والاعتزاز، والاطمئنان في قلوب المصريين والعرب، فهي قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد شكري أن إجراءات مصر تحول دون الأطماع الخارجية لبعض الدول التي تعمل على زعزعة الاستقرار، وتوسيع رقعة الميليشيات المسلحة في ليبيا، بهدف الاستحواذ على المقدرات الليبية، والتأثير السلبي في مكونات المجتمع الليبي.

«إعلان القاهرة» يهدف لحل يشمل كل الليبيين

وأكد أن «إعلان القاهرة» يستهدف التوصل إلى حل يشمل كل المجتمع الليبي دون إعطاء أي مساحة للميليشيات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن ذلك يتحقق من خلال حوار يضم كل أبناء ليبيا، وبناء شرعية تتولد من إجراء انتخابات ليبية، تتم دون أي تأثير من أطراف خارجية أو ميليشيات مسلحة، تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الليبية الشرعية.

وأشار إلى وجود تشاور دائم مع تونس والجزائر بشأن ليبيا، لتقريب وجهات النظر، باعتبارهما إضافة إلى مصر من أكثر الدول المتضررة من الأزمة الليبية.