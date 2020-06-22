الجيش العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية في 3 محافظات

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وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم الاثنين عملية أبطال العراق / المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (( ديالى، سامراء، كركوك )) من ثلاثة محاور، اشتركت فيها قطعات".

وأضاف أن "هذه العملية اشترك فيها عدد من القطعات من وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تستهدف مساحة (4853) كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".

ولفت إلى أن"مشاركة قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وقال البيان إن "طيران الجيش باشر خلال مشاركتهم في عملية أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، وهم يرسمون مشاهد البطولة في سماء وطننا الغالي".