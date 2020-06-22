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وأضاف أن "هذه العملية اشترك فيها عدد من القطعات من وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تستهدف مساحة (4853) كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".
ولفت إلى أن"مشاركة قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".
وقال البيان إن "طيران الجيش باشر خلال مشاركتهم في عملية أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، وهم يرسمون مشاهد البطولة في سماء وطننا الغالي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية في 3 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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