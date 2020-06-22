السفارة الأمريكية في ليبيا: واشنطن تعارض بشدة التصعيد العسكري

وأعادت السفارة نشر بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي الصادر، اليوم الاثنين، الذي يتحدث عن الأوضاع في ليبيا، وذلك على حسابها على موقع "تويتر".
وكتبت: "تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا - من جميع الجهات".
وأضافت: "نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور".
وتابعت يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5( + 5)، ومبادرة القاهرة، وعملية برلين.
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