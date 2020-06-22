«هيئة تقويم التعليم» توجه تنبيهات احترازية لطلاب الاختبار التحصيلي

وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب تنبيهًا للطلبة الذين يؤدون الاختبار التحصيلي الفترة الثانية في المقرات، بضرورة الاطلاع والتقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الحضور إلى المقر وبعد الانتهاء من الاختبار؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الهيئة، في فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أهم الإجراءات الاحترازية والتي تتضمن: الانتظار في السيارة حرصًا على التباعد الاجتماعي، والتوجه إلى بوابة الدخول الرئيسية عند بدء الاختبار مع الحرص على ارتداء الكمامة، والوقوف على العلامات المثبتة على الأرض.

وأضاف الفيديو أن الموظف المختص سيقوم بفحص درجة حرارة الطالب، وتوجيهه إلى تعقيم يديه، ثم يقوم موظف آخر بالتأكد من مطابقة بيانات التسجيل مع الهوية الوطنية.

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بعدها يأخذ الطالب كيس بلاستيكي لوضع أغراضه الشخصية فيه، مع ضرورة إغلاق الهاتف المحمول.

أما داخل قاعة الاختبار فسيقوم المشرف بتوجيه الطالب إلى مكانه مع إتباع قواعد التباعد الاجتماعي وترك مقعد فارغ بين كل طالبين مختبرين.

وعقب الانتهاء من الاختبار يرفع الطالب يده لإخبار المراقب بانتهائه من الاختبار، ثم الخروج التوجه مباشرة إلى السيارة.