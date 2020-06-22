ماذا تفعل عند مخالطة مُصاب بـ “كورونا”؟.. “الصحة” تنصح بخمس خطوات

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وجهت وزارة الصحة، نصيحة إلى من يكتشفون مخالطتهم لمُصاب بفيروس “كورونا”، بضرورة اتباع عدة خطوات، بينها الالتزام بالحجر المنزلي.
وجاء في الخطوات التي نصحت بها الوزارة، تحميل تطبيق “تطمن” وإضافة جميع البيانات، والالتزام بالحجر المنزلي وعدم مخالطة الآخرين لمدة 14 يوماً منذ آخر مخالطة للحالة المؤكدة.
وتضمنت الخطوات، تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطاس، والالتزام بغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، مع الإبلاغ حال ظهور أعراض مثل ضيق في التنفس أو سعال أو حرارة عبر التطبيق أو بالاتصال على رقم “937”.
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