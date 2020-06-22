متحدث الصحة : امتنعوا عن مصافحة الآخرين

دعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الزيارات الاجتماعية، وفي مقدمتها عدم مصافحة الآخرين.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، إنه يجب الامتناع عن المصافحة خلال الزيارات الاجتماعية؛ مضيفاً: “علينا عدم الانحراج من ذلك وعدم إحراج الآخرين به”، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الامتناع هنا هو قمة التقدير والحرص.

وناشد متحدث الصحة، الجميع برفض المناسبات الاجتماعية إذا كان لديهم أعراض فيروس “كورونا”؛ لأن الحرج من الاعتذار قد يضر الآخرين.

ولفت إلى أن الإجرءات تشمل أيضاً الحفاظ على مسافة آمنة، وارتداء الكمامة، والامتناع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات.