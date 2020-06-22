شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيستمر تطبيق« توكلنا» في تقديم خدماته عقب رفع منع التجول؟.. التطبيق يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، أنه بعد رفع منع التجول لم يعد المواطن في حاجة إلى تصاريح للخروج.

وأكد التطبيق في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن المواطنين والمقيمين ليسوا في حاجة إلى تصريح، في الوقت الحالي؛ حيث إنه تم رفع منع التجول على جميع مناطق المملكة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار التطبيق إلى أنه في ظل مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، سيتم تزويد المواطنين بالإرشادات والتوجيهات وآخر المستجدات حيال التنبيهات الصحية والتعليمات الجديدة لمواجهة الوباء.