شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور «سامي سلمان» أحد رواد القطاع الوقفي بالمملكة.. وآخر تغريداته: الموت ليس فراقاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي، أمس الأحد، الدكتور سامي سلمان المسؤول التنفيذي في المجموعة العربية للخدمات، والذي عرف عنه تقديم الكثير من الخدمات للقطاعين الوقفي وغير الربحي.

وقال محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “فقدنا اليوم أحد رجالات العمل الخيري الأخ د. سامي سلمان رحمه الله، والذي قدم للقطاعين الوقفي وغير الربحي الشيء الكثير، عزاؤنا لذويه وأسرته الكريمة ولكل العاملين في القطاع غير الربحي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يربط على قلوبنا جميعا.

كما نعى الدكتور أحمد العجيري، الدكتور سامي سلمان قائلا: “طوّع تخصصه ولغته مبكراً في الترجمة استفدتُ منه كثيراً في الإدارة حيث كان من أوائل من اهتم بترجمة الكتب الإدارية المؤثرة إلى العربية منذ الثمانينات.. رحمه الله وأسكنه الفردوس”.

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فيما نشر أحد محبيه مقطع فيديو على حسابه معلقاً: “ساهم الدكتور “سلمان” رحمه الله في ترتيب عدد من الشركات العائلية ، ومن أهم عناصر الترتيب نقل قيم المؤسسين للأجيال”.

وقال محمد العوشن: “نعزي القطاع الثالث في الدكتور سامي سلمان الذي وافته المنية رحمه الله رحمة واسعة، كان رجلا صالحا مصلحا، له مبادرات مميزة في خدمة المجتمع، من خلال العمل الخيري والأوقاف والشركات العائلية”.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور سامي سلمان أعاد نشر تغريدة على حسابه الشخصي بـ”تويتر” بعنوان الفراق قال فيها: “الفراق: ليس السفر، ولا فراق الحب، حتى الموت ليس فراقا، سنجتمع في الآخرة.. الفراق هو: أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار.. جعلني ربي وإياكم من سكان جنته”.

وكانت آخر تغريدة كتبها عن فيروس كورونا قال فيها: “أحببت أن أسجل تجربتي الشخصية مع كورونا، واختصرتها بـ”حافظ ” “أترك ” من المؤكد أننا تعلمنا الكثير ، فمن المهم ، أن نحافظ على كل خير و نترك كل ما ليس محمود ، يمكنكم قياس وضعكم من خلال لوحتي المتواضعة”.

الجدير بالذكر أن الفقيد – رحمه الله- حصل على الدكتوراه بالتخطيط الاستراتيجي لشركات العائلات عام 2003، من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة وماجستير إدارة أعمال عام 1998 من “جامعة هل” وبكالوريوس في الإدارة الصناعية عام 1984 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكان من أوائل من اهتم بترجمة الكتب الإدارية المؤثرة إلى العربية منذ الثمانينات.