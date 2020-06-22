انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات الجيش العراقى لتطهير محافظة صلاح الدين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين، عملية "أبطال العراق" المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن العملية اشتركت فيها وزارة الدفاع من خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من ( قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى) وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، ووزارة الداخلية، قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وأفواج سوات والتكتيكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك فى هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.



وأشار إلى أن العملية تستهدف مساحة 4853 كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.