شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إعادة 10 أطفال فرنسيين من مخيمات اللاجئين بسوريا إلى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم الاثنين، إنه تجرى إعادة 10 أطفال فرنسيين من مخيمات لاجئين فى شمال شرق سوريا إلى فرنسا. وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأطفال تم تسليمهم إلى السلطات الفرنسية.

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