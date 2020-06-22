شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الحياة لطبيعتها.. استشاري يقدم 3 نصائح مهمة لتفادي انتقال عدوى «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشّان، 3 نصائح مهمة مع عودة 75% من الموظفين إلى العمل، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال “الخشّان” في اتصال هاتفي لـ”الإخبارية”، إنه من الضروري لبس الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر، وعدم الاستهانة بظهور أعراض فيروس كورونا -حتى لو كانت أعراضًا بسيطة- بحيث يعزل الشخص نفسه.

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وأشار إلى أهمية الحذر جيدًا مع القرارات الأخيرة ورفع منع التجول؛ لأن ذلك لا يعني انتهاء الأمور أو السيطرة بشكل كامل على الجائحة لأن الحذر واجب.

ولفت إلى أن في هذه المرحلة تبرز مسؤولية كل فرد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا؛ للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أهمية التباعد الاجتماعي في أماكن العمل بشكل واضح، وافتراض أن كل شخص نقابله مُعْدٍ.