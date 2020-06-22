شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الحياة لطبيعتها.. استشاري يقدم 3 نصائح مهمة لتفادي انتقال عدوى «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشّان، 3 نصائح مهمة مع عودة 75% من الموظفين إلى العمل، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وقال “الخشّان” في اتصال هاتفي لـ”الإخبارية”، إنه من الضروري لبس الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر، وعدم الاستهانة بظهور أعراض فيروس كورونا -حتى لو كانت أعراضًا بسيطة- بحيث يعزل الشخص نفسه.
وأشار إلى أهمية الحذر جيدًا مع القرارات الأخيرة ورفع منع التجول؛ لأن ذلك لا يعني انتهاء الأمور أو السيطرة بشكل كامل على الجائحة لأن الحذر واجب.
ولفت إلى أن في هذه المرحلة تبرز مسؤولية كل فرد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا؛ للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أهمية التباعد الاجتماعي في أماكن العمل بشكل واضح، وافتراض أن كل شخص نقابله مُعْدٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة الحياة لطبيعتها.. استشاري يقدم 3 نصائح مهمة لتفادي انتقال عدوى «كورونا» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.