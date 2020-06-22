شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على شاب استغل فتاة قاصرة وتصويرها بمشاهد خادشة للحياء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - واصل – فريق التحرير: أوضح حساب” سناب وزارة الداخلية” أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر قام باستغلال فتاة قاصرة وتصويرها بمشاهد خادشة للحياء. وأضاف “سناب الداخلية”، أنه تم إيقاف الشاب واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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