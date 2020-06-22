شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يبحث إمكانية تفعيل السياحة العلاجية فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار فى الأردن، بحث إمكانية تفعيل السياحة العلاجية فى المملكة، مشددة على ضرورة استئناف هذا القطاع الحيوى نشاطه فى البلاد.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه "جرى خلال الاجتماع الذى ترأسته وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، بحضور وزير النقل خالد سيف، ومدير إدارة خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، بحث الترتيبات الخاصة بتفعيل السياحة العلاجية فى المملكة".

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وأضاف البيان، أن "المشاركين فى الاجتماع بحثوا الترتيبات الخاصة برحلة القادمين إلى الأردن لغايات العلاج، وجاهزية منصة ترتيب الإجراءات من لحظة التسجيل في المنصة، وترتيبات دخولهم واستقبالهم ومتابعة الخدمات التي ستقدم لهم".