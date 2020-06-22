سخريات «الصحة العالمية»

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ما الذي حدث للصحة العالمية؟ كيف باتت القيم الصحية هي المريضة؟ قبل «كوفيد19» كان المصطلح الشائع: الأنفلونزا، مساحة حظيرة، خنازير، بقر، دجاج، طيور. أطل التاجي فإذا الدنيا كما لا نعرفها، انفجرت الأخبار بالحديث عن الوباء، الجائحة. أصقاع الأرض أمست قرية صغيرة، طار الفيروس من الصين إلى الولايات المتحدة، إيطاليا، النرويج، البرازيل، المكسيك، لم يبق شبر إلا وارتفعت حرارته، ضاق نفسه، دكه السعال.

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خفافيش ضربت اقتصاد الولايات المتحدة وحدها بخمسة تريليونات دولار. لو رأت دول من العالم الثالث اثني عشر صفراً كالقطار لأغمي عليها. فجأة لاح الكوكب وكأنه ثكنة: «ادخلوا مساكنكم». بأمر واحد، مُنع التجوال في مئتي بلد. ههنا بدأت المسرحية التراجيكوميدية. عادت الأجواء كما كانت قبل اختراع الآلة البخارية. في المدن والبلدات والقرى، لا مرور للمرور. التقارب بين الناس ممنوع خشية العدوى، فإذا لمح الشرطي ابنة حواء على مسافة أقل من مترين مع شخص غنّى لها: «لا تكذبي..إني رأيتكما معاً».

سرعان ما أمسكت واشنطن بخناق بكين. صارت الطبخة عجيبة: خفافيش على تقانة اتصالات الجيل الخامس، حقوق الإيغور في إقليم شينجيانج. الآن تطورت الأمور، صار الإمبراطور يتهدد بقطع العلاقات كلياً. نسأل المولى إبعاد الحرب بين العملاقين، إذا حدث قطع العلائق تماماً. التشاؤم في محله لأن العالم في مرحلة الدبلوماسية المتعسرة، لا الصين مستعدة لإيقاف زحفها، ولا الولايات المتحدة تقبل أن يكون لها شريك أو أن تتنازل وتتراجع.

في هذا المنعرج كثرت علامات الاستفهام في شأن اختلاط الحابل بالنابل في حقيقة كورونا، الذي صار مثل مقاييس الشعر قديماً أمصنوع هو أم مطبوع؟ طبيعي أم ابن مَخبر؟ هل منظمة الصحة العالمية «عميلة» للصين؟ ما هي البراهين؟ وإذا كانت عملية فهل عمالتها لمصلحة الصين ضد البشرية، أم مشكلتها أنها لم تخضع لإملاءات معيّنة؟ هل الفرقعات والقرقعات الترويعية هدفها جني المليارات من الدواء أو اللقاح الذي تتسابق إليه ثلاثون دولة؟ الواقع هو أن كورونا ساحة حرب، وفي الحرب كل الأطراف تعطي معلومات مضللة، لأنها أسلحة، وفي الحروب كل سلاح متاح مباح. استحماق الشعوب سلاح. الكذب سلاح. كذبة واحدة جعلت العراق دولة فاشلة. مهزلة الهيدروكسي كلوروكين أشعلت حرباً بين أطباء الدول.

لزوم ما يلزم: النتيجة المعرّية: تابع أبو العلاء سخريات الصحة العالمية، وقال: «كل يمجّد طبّه.. يا ليت شعري ما الصحيح»؟

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