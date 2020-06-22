شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق»: «البُخل» خلق سيء ومن أعظم البلايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من خطورة البخل وتبعاته على الأسرة فضلا عن المجتمع.

وقال المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن البخل من مساوئ الأخلاق، وإن من أعظم البلايا أن تعيش أسرة في كنف أبٍ بخيل يحول بينهم وبين ما يشتهون من أساسيات الحياة فضلًا عن كمالياتها وهم يرونه يجمع جمع الأغنياء ويعيش عيشة الفقراء، لا تسعد بماله زوجة ولا يستفيد منه ولد ولا توصل به رحم!”.

وختم الشيخ عبدالله المطلق بقوله “لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل”.