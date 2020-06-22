شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق»: «البُخل» خلق سيء ومن أعظم البلايا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من خطورة البخل وتبعاته على الأسرة فضلا عن المجتمع.
وقال المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن البخل من مساوئ الأخلاق، وإن من أعظم البلايا أن تعيش أسرة في كنف أبٍ بخيل يحول بينهم وبين ما يشتهون من أساسيات الحياة فضلًا عن كمالياتها وهم يرونه يجمع جمع الأغنياء ويعيش عيشة الفقراء، لا تسعد بماله زوجة ولا يستفيد منه ولد ولا توصل به رحم!”.
وختم الشيخ عبدالله المطلق بقوله “لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل”.
كانت هذه تفاصيل خبر «المطلق»: «البُخل» خلق سيء ومن أعظم البلايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.