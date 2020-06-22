شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة عضو الشورى «عبد الله الفوزان» بعد أيام من تسلل كورونا لأسرته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعى عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، زوجته التي توفيت مساء أمس الأحد بالرياض.

وقال “الفوزان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أُم خالد.. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس واجمعني بها مع نبيك وعبادك الصالحين في جنات النعيم ، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الدكتور “الفوزان” قد كشف إصابة بعض أفراد أسرته بفيروس كورونا قبل عدة أيام، في تغريدة قال فيها: “تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات.. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم”.