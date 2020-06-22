قماش أبيض لحماية نهر جليدي من الاحترار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغطي قماش أبيض بأطوال كبيرة سفح جبل في سلسلة الألب الإيطالية شمالي البلاد، لحماية الجليد، مع اقتراب فصل الصيف. ويشبه المنظر عملاً من أعمال الفنان الراحل كريستو الذي كان يلف معالم شهيرة بالقماش. وخسر نهر بريسينا الجليدي الواقع بين ترينتينو-ألتو أديجي ولومبارديا، أكثر من ثلث حجمه منذ عام 1993 بسبب الاحترار المناخي وسطوع الشمس بقوة أكبر خلال فصل الصيف ما يؤدي إلى تراجع متزايد في الجليد.

ومع انتهاء موسم التزلج وتوقف عربات نقل المتزلجين الآلية، تبذل جهود في محاولة للحد من ذوبان الجليد.

ويقول دافيده بانيتزا (34 عاماً) صاحب شركة «كاروسيلو-توناله» المكلفة بتشغيل الموقع من قبل السلطات المحلية «هذه المنطقة تتقلص أكثر فأكثر لذا يجب أن نغطيها إلى الحد الأقصى».

بوشر المشروع عام 2008 مع حوالى 30 ألف متر مربع من القماش الذي ينشر لتغطية الثلج. وستقوم الشركة هذه السنة باستخدام قماش مساحته 100 ألف متر مربع.

ويوضح أن «القماش هو نوع من الغطاء الذي يعكس النور ويحفظ الحرارة تحته دون الحرارة المسجلة في الجو ما يساعد على حفظ الثلج».

ويبلغ طول كل شريط قماشي 70 متراً وعرضه 5 أمتار وتبلغ كلفة صنعه 400 يورو. ولا يمكن التفريق بين لونه الأبيض ولون الثلج الذي بدأ يذوب بفعل ارتفاع الحرارة.

ويحتاج إنجاز هذه المهمة إلى 6 أسابيع عند انتهاء الربيع ويستغرق نزع القماش مطلع الخريف الوقت نفسه. ويشير بانيتزا إلى وجود تجارب مماثلة على أنهر جليدية نمساوية لكن المساحة أصغر بكثير.