شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمـار العـقاريـة» و«أبوظـبـي الأول» يقلصــان تراجعـات الأسـهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية أول تداولات الأسبوع على انخفاضات متباينة، متأثرة بضغوط البنوك بالدرجة الأولى، في مقابل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الأخرى، وسط سيولة متواضعة.

وأنقذ سهم «إعمار العقارية» سوق دبي المالي من النزول أكثر من 0.94% بفضل ارتفاعه 0.73%، في وقت نزل «دبي الإسلامي» 2.51% و«الإمارات دبي الوطني» 3.91%. كما حد تماسك «أبوظبي الأول» من الهبوط في سوق العاصمة الذي سجل مؤشره العام تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.24% وذلك مع ارتفاع سهم البنك 0.88% في مقابل نزول «أبوظبي التجاري» 0.58% و«أبوظبي الإسلامي» 0.79%.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 216.5 مليون درهم، منها 161.5 مليون درهم في دبي، و55 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 261.3 مليون سهم، توزعت بواقع 233.5 مليون سهم في دبي و27.8 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة وجاء ذلك من خلال 3435 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2058.85 نقطة متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك بالدرجة الأولى.

وانخفض قطاع البنوك أكثر من 3% مع انخفاض «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.6% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.73% و«إعمار مولز» 1.56% و«داماك» 1.64% في مقابل انخفاض «أرابتك» 1.79% و«ديار» 0.34% و«إعمار للتطوير» 0.47% و«الاتحاد العقارية» 1.84%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.73% بعد نمو «دبي للاستثمار» 0.88% و«سوق دبي المالي» 0.99% في مقابل انخفاض «شعاع كابيتال» 3.05%.

وارتفع قطاع النقل 1.3% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.88% و«أرامكس» 1.73% في حين تراجع «الخليج للملاحة» 0.96%.

سوق أبوظبي

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24% إلى مستوى 4334.74 نقطة في ظل ارتفاع وحيد لقطاع البنوك.

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وانخفض قطاع الاتصالات 0.71% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع العقار 2% متأثراً بانخفاض «الدار» 2.23% في وقت ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.85%. وتراجع قطاع الطاقة 0.4% بفعل تراجع «دانة غاز» 1.39% رغم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.34% و«طاقة» 0.78%. كما تراجع قطاع الاستثمار 3.58% نتيجة تراجع «العالمية القابضة» 3.69% و«الواحة كابيتال» 4.92% مع استقرار «إشراق».

وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك 0.5% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» بالرغم من انخفاض «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي».

توجه السيولة

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 42.3 مليون درهم، مغلقاً عند 0.32 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 18.7 مليون درهم، وأقفل عند 2.74 درهم، ثم «أمانات» بتداولات بقيمة 14.46 مليون درهم، ليغلق عند 0.87 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار» بسيولة قرب 15 مليون درهم، مغلقاً عند 1.75 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 8 ملايين درهم فقط، ليغلق عند 11.5 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات ب6.7 مليون درهم، وأغلق عند 16.72 درهم. وسجل «أرامكس» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 1.73% مغلقاً عند 3.51 درهم، وفي المقابل سجل «دبي التجاري» الانخفاض الأكثر بنسبة 5% مغلقاً عند 3.42 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، «بلدكو» بنسبة ارتفاع بلغت 14.04% ليغلق عند 0.268 درهم، وعلى العكس جاء التراجع الأكثر ل«الخليج للمشاريع الطبية» بتراجعه 5% إلى 1.33 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.21 مليون درهم محصلة شراء العرب ومليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.42 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 32.48 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.8 مليون درهم محصلة شراء العرب و26.6 مليو ن درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 32.48 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.44 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و26 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «أرامكس» و«أملاك» و«جي إف إتش» و«إشراق» و«أبوظبي الأول» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار العقارية» و«الدار».

المؤسسات

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 21.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 19.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و2.22 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 21.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 19.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و2.22 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.