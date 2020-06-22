الإمارات تدعم أذربيجان بـ 11 طناً من المساعدات الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات الأحد طائرة مساعدات تحمل 11 طناً من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى أذربيجان، لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين فيها في الصحة، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وقال الدكتور محمد القبيسي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان: «إن العلاقات بين الإمارات وأذربيجان، تشهد تقدماً ملموساً في كثير من المجالات، تدعمها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل، في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مختلف المحافل الدولية».

وصف إرسال طائرة المساعدات الطبية، بأنه شاهد على تبني قيادة الإمارات نهج الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم 946 طناً من المساعدات إلى 67 دولة، استفاد منها نحو 946 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

وأعرب ماهر محمد علاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده مع إرسالها أمس طائرة مساعدات تحمل 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين في بلاده بمجال الصحة وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأكد أن التعاون والتآزر بين مختلف دول العالم خلال الفترة الحالية هما السبيل لمساعدتنا على تجاوز تداعيات هذه الجائحة.

وقالت الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة إن دولة الإمارات تواصل نهجها الإنساني الرائد في دعم دول العالم ومساندتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، مؤكدة أن دولة الإمارات نموذج فريد في العطاء الإنساني. (وام)