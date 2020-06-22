لقاح أكسفورد يتفوق في سباق تطوير المضادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع اشتداد وتيرة السباق بين الشركات والمختبرات الطبية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 11 لقاحاً وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما يعتبر لقاح جامعة أكسفورد في المراحل الأكثر تقدماً.

واللقاحات ال11 وصلت إلى مراحل الاختبار السريري، ولكن لقاح أكسفورد هو الوحيد الذي وصل إلى المرحلة الثالثة التي تعد الأوسع والأهم، حيث ستحدد مدى كفاءة وأمان اللقاح، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد في عدة دول أصبحت بؤراً لانتشار كورونا، إضافة إلى بريطانيا، حيث يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الإفريقية.

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وتتمثل الميزة التنافسية التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يتسبب فيها أحد أنواع فيروسات كورونا، وكان قد اكتشف أول مرة في السعودية عام 2012.

واعتمدت التجارب الأولى، على لقاحات من تطوير مختبر الجامعة، ولاحقاً تم الاتفاق مع مجموعة IRBM المتخصصة في إنتاج اللقاحات التجريبية، من أجل توفير كميات تكفي لتجربته على نحو 13 ألف حالة.

وتقول جامعة أكسفورد إن لقاح كورونا أثبت فاعليته ضمن بيئة المختبر بعد تجربة على القرود، كما أثبت أنه لقاح آمن، وهو ما جعل الدول الأوروبية داعمة للقاح، خاصة أن نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع وسط أزمة جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، قال معهد علم الأحياء في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، إن باحثين صينيين بدؤوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل للفيروس على البشر، وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فاعلية اللقاح وسلامته. وقال المعهد، إنه بدأ المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ مايو/‏أيار. وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة، وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة في الأصحاء دون أي مشاكل.