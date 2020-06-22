شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى بحادث طعن إرهابي في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت الشرطة البريطانية عملية الطعن التي أودت بأرواح ثلاثة أشخاص في بلدة ريدنغ جنوب إنجلترا مساء أول أمس السبت بأنها هجوم إرهابي.

وخلف الاعتداء الذي وقع في حديقة فوربوري بمدينة ريدينغ، على بعد 65 كيلومتراً من لندن، بعد ساعات من تنظيم تظاهرة لحركة «حياة السود مهمة» المناهضة للعنصرية هناك، ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين بجروح خطيرة.

وذكرت شرطة وادي تيمز في بيان، أن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، دين هايدون، أعلن صباح أمس الأحد أن الحادث إرهابي، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الاعتداء.

ولفت البيان إلى أن منفذ الهجوم رجل في سن 25 عاماً اعتقل الليلة قبل الماضية على خلفية الحادث ولا يزال قيد الحبس.

وذكر كبير الضباط في شرطة وادي تيمز، جون كامبل، أن حواجز الشرطة ستظل قائمة في موقع الحادث لبعض الوقت، فيما ستواصل شرطة مكافحة الإرهاب عملها هناك لتحديد ملابساته.

ودعا كامبل المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث وتجنب التكهنات بشأنه، مناشداً الذين يملكون فيديوهات توثق الهجوم عدم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر أمني قوله إن منفذ العملية الذي تم اعتقاله في المكان نفسه ينحدر من أصول ليبية، مضيفة أن السلطات الأمنية تحقق في الحادث على أنه عمل «إرهابي».

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وقال مسؤولون أمنيون لصحيفة «إندبندنت» الإلكترونية إن هناك احتمالاً قوياً أن يكون الدافع مرتبطاً ب«الإرهاب»، ويفحص المحققون أيضاً ما إذا كان المشتبه به يعاني مشاكل في الصحة العقلية.

كما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني تأكيده أن منفذ الهجوم ليبي.وأضافت أنها لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أكدت أمس الأحد نقلاً عن مصادر لم تسمها،أن المشتبه به لاجئ من ليبيا سبق له دخول السجن في بريطانيا لارتكابه «جريمة غير خطيرة».

وكان كبير مفتشي الشرطة، إيان هنتر قال سابقا «لا توجد معلومات تشير إلى وجود أي خطر آخر على الناس،ولكننا نحث الناس على أن يظلوا حذرين والإبلاغ عن أي شيء مريب باستدعاء الشرطة». وأضاف «لا يجري التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابي ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث إيست لمكافحة الإرهاب».

وقال النائب عن ريدينغ في البرلمان البريطاني، مات رودا، لسكاي نيوز، إن المتنزه الواقع في منطقة تاريخية بالبلدة كان مزدحماً كما هو معتاد خلال أمسيات السبت.وأضاف «يرتاده الناس للجلوس ولقاء الأصدقاء وكان الناس يلتقون بشكل واضح هناك في تلك اللحظة ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث مع الأصدقاء في هدوء في متنزه. هذا الحادث وقع في هذه الأجواء، ولذلك كان صادما فعلاً بشكل كبير بالنسبة للسكان المحليين».

وقال شاهد اسمه لورنس وورت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الهجوم بدأ عندما اتجه رجل فجأة صوب مجموعة مؤلفة من نحو عشرة أصدقاء، وبدأ في طعنهم. وأضاف أن المهاجم اتجه بنظره نحوه هو والشخص الذي كان معه وبدأ في الاتجاه صوبهما، لكنهما جريا إلى مكان آمن، عندها عاد الرجل أدراجه لمهاجمة مجموعة أخرى. وقال إنه عندما بدأ الجميع يركضون من المكان جرى المهاجم من المتنزه.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعاً مع كبار الوزراء والمسؤولين في الأمن والشرطة بغية الوقوف على مستجدات التحقيق في الاعتداء.(وكالات)