إسبانيا تعلن انتهاء الطوارئ الوطنية المفروضة لاحتواء «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أوروبا، رفع إجراءات العزل، مع إعادة إسبانيا فتح حدودها أمام الأوروبيين، في وقت سجلت بريطانيا أدنى معدل للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس، في حين يستمر تفشي الوباء في أمريكا اللاتينية.

ورفعت إسبانيا، حال التأهب المعلنة في 14 مارس وفتحت حدودها البرية مع فرنسا. وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز أن حالة الطوارئ التي تم تمديدها ست مرات منذ منتصف شهر مارس الماضي أنقذت حياة ما لا يقل عن 450 ألف شخص في إسبانيا وفقاً لدراسات مستقلة، لكن حدودها البرية مع البرتغال ستبقى مغلقة حتى الأول من يوليو. وفتحت كذلك مرافئها ومطاراتها أمام رعايا الاتحاد الأوروبي.

ودخلت إسبانيا ما تسميه «الوضع الطبيعي الجديد» بقواعد جديدة لتجنب موجة ثانية من الوباء. ويجب على الجميع الاستمرار في وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق عندما يتعذر الحفاظ على مسافة أمان تبلغ 1,5 متر مع الآخرين. وذكّر رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز مواطنيه في كلمة متلفزة «نبقى معرضين. علينا أن نظل يقظين ونلتزم إجراءات النظافة والحماية بحذافيرها».

ووصل مسافرون يضعون كمامات ويدفعون عربات حقائبهم إلى المطار الرئيسي في العاصمة الإسبانية مدريد، في حين عبر فرنسيون الحدود لشراء احتياجاتهم بأسعار أرخص، وقالت إسبانيا السبت إنها ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوماً لدى عودتهم لبلادهم.

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وسجلت بريطانيا أدنى معدل وفيات منذ تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك فيما أعلن مسؤولون في قطاع الصحة، أن عدد من توفوا بعد تأكيد إصابتهم ارتفع بواقع 43. وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، عن خطة لإعادة فتح المطاعم والفنادق تضم مجموعة من الإجراءات التي تستعد الحكومة البريطانية لتطبيقها لضمان التزام الزوار بقواعد التباعد الاجتماعي والحيلولة دون تفش جديد للفيروس.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن خلال الأسبوع المقبل أنه بدءاً من 4 يوليو المقبل يبدأ تخفيف قاعدة الاحتفاظ بمسافة مترين على الأقل بين الناس، كما سيعلن عن إعادة فتح أبواب الحانات والمطاعهم والمقاهي وغيرها لإعادة إحياء الاقتصاد البريطاني، لكن بمجموعة من الإجراءات ستصبح بمثابة الوضع الطبيعي الجديد.

كما سجّلت الولايات المتّحدة أقلّ من 600 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز. وهو اليوم العاشر على التّوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات في البلاد إلى ما دون الألف، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة تبقى، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء، لكنّ كوفيد-19 انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وهو يتفشّى حالياً بوتيرة متسارعة في حوالي 20 ولاية أمريكية.