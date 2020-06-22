انخفاض المعدلات في السعودية.. والمغرب يسمح بالتنقل والتجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

شهدت السعودية أمس الأحد، انخفاضاً ملموساً لليوم الرابع على التوالي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مع رصد تراجع ملحوظ أيضاً في معدل الوفيات اليومية جراء الوباء. وضمن تقرير عن حالات الوباء قالت وزارة الصحة السعودية إن المملكة تخطت حاجز المائة ألف حالة شفاء، بتسجيل 2213 حالة تعاف جديدة خلال آخر 24 ساعة. وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، عودة عروض الأفلام في صالات ودور السينما، مع تأكيدها على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

المغرب يفتح التنقل والتجارة

من جانبه، أعلن المغرب مرحلة جديدة في رفع تدابير الإغلاق اعتباراً من الخميس مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية، إضافة الى استئناف السياحة الداخلية والانتقال بين المدن. وقالت وزارات الداخلية والصحة والصناعة في بيان مشترك إن المؤسسات الفندقية والمعارض التجارية وحمامات السباحة ستتمكن من استئنئاف نشاطها اعتباراً من الخميس شرط ألا تتجاوز خمسين في المئة من قدرتها الاستيعابية. كما تقرر أن يستأنف النقل البري والجوي المحلي وبواسطة السكك الحديد في اليوم نفسه.

كذلك، ستفتح الشواطئ أمام الرواد مع احترام التباعد الاجتماعي وسيسمح لكل المتاجر بأن تواصل نشاطها الى ما بعد الساعة 20,00.

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وأعلنت الكويت تعافي 514 حالة جديدة من الفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض في البلاد 31240. في حين أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل إصابة واحدة جديدة، وقالت الوزارة إنها أجرت في الساعات ال24 الأخيرة 1530 تحليلاً مخبرياً أسفر عن تسجيل أربعة تحاليل إيجابية من بينها حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري وثلاثة تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

ارتفاع حالات التعافي بالاردن

وفي الأردن أعادت وزارة الأوقاف فتح 8 مساجد كانت أغلقتها احترازياً نتيجة تسجيل إصابات في مناطقها. وأوضحت في تقرير زوال الخطورة التي استدعت عزل مساجد في عمّان ومحافظة البلقاء الغربية ولواء الرمثا الشمالي. وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات «محلية» جديدة أمس الأحد مقابل 18 حالة لقادمين من الخارج وسائق شاحنة بإجمالي 1033 إصابة.

وارتفع إجمالي التعافي إلى 739 شخصاً بتسجيل 17 حالة شفاء.

بدء عودة العالقين السودانيين

ووصلت الى مطار الخرطوم أمس الأحد، دفعة أولى من 120 شخصاً من العالقين في مصر. وقالت السلطات السودانية إن الرحلات ستستمر حتى إجلاء كافة السودانيين العالقين في الخارج، مشيرة الى أن جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب الى ذويهم، ماعدا المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا، سيتم حجزهم بعنابر العزل.