الأوقاف تستنكر اقتحام الاحتلال للأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك اقتحام مجموعة من ضباط وأفراد شرطة الاحتلال، لمصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى بأحذيتهم، واعتقال 5 فتيات بعد الاعتداء عليهن داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد الأقصى؛ لاعتراضه على ذلك.

واستهجنت الدائرة، في بيان أمس الأحد، هذه «الانتهاكات والتصرفات غير المسؤولة والهادفة لتأجيج الوضع داخل المسجد من قبل شرطة الاحتلال، من ملاحقة واعتقال وإبعاد المصلين وموظفي وحراس المسجد، بحجج واهية هدفها تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد منذ أمد بعيد».

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، لا يقبل القسمة ولا الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصلاة والتعبد في أي مكان داخل المسجد بمساحته البالغة 144 دونماً، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء قرارات الإبعاد الظالمة بحق حراس المسجد الأقصى المبارك، وغيرهم من المبعدين.

(وكالات)