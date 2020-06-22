تركيا تواصل انتهاكاتها شمالي العراق.. وبغداد تلوّح بمجلس الأمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

واصلت تركيا عدوانها جواً وبراً على شمال العراق، بينما قدّمت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تسلمها السفير التركي في البلاد، ركزت على ضرورة الاحتكام إلى القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، فيما رفضت تركيا الانتقادات الأمريكية لعملياتها العسكرية في شمال العراق معتبرة أنها «مخجلة»!

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وقالت الوزارة إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب. كما أكدت موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه بالدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية الوقوف لمناصرته. وأشار الصحاف إلى أن «العراق يستند في حقه إلى المبدأ الدستوري الذي ينص بأن لا تستخدم أراضيه مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى لأي من دول الجوار»، مبيناً أنه «وفق هذا المبدأ يتطلب من الجانبين العراقي والتركي اللجوء إلى الاحتكام الدائم للحوار واستدامة التنسيق لتكريس العلاقات التاريخية بين البلدين». وتابع الصحاف أن «التحديات لا يمكن أن تواجه بأعمال عسكرية أحادية الجانب، دون وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد»، مبيناً أن «الوزارة ركزت في وثيقة الاحتجاج شديدة اللهجة بضرورة الاحتكام إلى القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية المعنية بهذا الصدد، ومراعاة حق العراق والاعتماد على الحلول ذات الطابع السياسي والدبلوماسي بهذا الشأن»، لافتاً إلى أن «العراق يسعى إلى التنسيق والتواصل وبناء مسارات التعامل المشترك وكل ما من شأنه تعزيز الأمن في الشريط الحدودي المتصل مع جيرانه».

وعلى الرغم من الاستنكار العراقي، واصلت أنقرة انتهاكاتها أمس أيضاً، منفذة هجمات في المنطقة الشمالية. وطال القصف التركي الجوي والمدفعي أمس الأحد القرى الحدودية لقضاء زاخو، كما استهدف مواقع على جبل «خامتير» الاستراتيجي الحدودي. وذكرت مصادر عراقية أن القصف التركي مستمر منذ أيام رغم التنديد العراقي الشعبي والرسمي، وقد تسبب بأضرار مادية، وسط مخاوف من سكان القرى الحدودية من نتائج تلك الهجمات. كما استهدف القصف مواقع قريبة من مخيمات للنازحين في محافظة دهوك.

من جهة أخرى، رفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، انتقادات لجنة أمريكية، لعمليات «مخلب النمر»، و«مخلب النسر» للجيش التركي شمالي العراق. وأكد أقصوي في بيان خطي، أمس، أن «الولايات المتحدة أيضاً تصنف منظمة «بي كا كا» على أنها منظمة إرهابية، إلا أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، التي تدعي الدفاع عن حرية الأديان في العالم، تغض الطرف عن ممارسات أذرع المنظمة في العراق وفي سوريا متمثلة بتنظيم ب ي د/‏ي ب ك من ظلم السكان المحليين بمن فيهم الأكراد، واتباع أساليب الترهيب وسياسة الانفصال». وقال أقصوي: «إن انتقاد مكافحة بلادنا للإرهاب، والتحول لأداة في الدعاية السوداء لمنظمة بي كا كا، هي بأقل الأوصاف، مدعاة للخجل».