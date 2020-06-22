البيـت الأبيـض يبحـث تـوقيـت «الضـم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع مباحثات في البيت الأبيض، بمشاركة سفيرها لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان، لحسم موقفها من خطة الضم «الإسرائيلية» ، علماً بأن الموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو،هو الأول من يوليو/‏تموز المقبل، في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من حملات الدهم والاعتقال في الضفة.

وتأتي المباحثات في البيت الأبيض حيال مستقبل خطة الضم، في وقت تشهد الحكومة «الإسرائيلية» تبايناً بالمواقف حول توقيت وآليات وحجم الضم، علماً بأن مختلف مكونات الحكومة تتفق فيما بينها على جوهر الخطة. وأفادت القناة 13 «الإسرائيلية» أن إدارة ترامب ستجري مباحثات بشأن الضم، حيث سيتم حسم موقف البيت الأبيض من مستقبل الخطة. ونقلت عن مصادر أمريكية «وإسرائيلية» قولها «ستجرى المباحثات وسط التساؤلات، إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستمنح «إسرائيل» الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ خطة الضم»، وفقاً للموعد الذي حدده نتنياهو.

وستجري المباحثات اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء.

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وكان من المتوقع أن يصل إلى «إسرائيل» هذا الأسبوع، المبعوث الامريكي الخاص للشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، بيد أنه ألغى زيارته للمشاركة في مباحثات البيت الأبيض التي وصفتها القناة 13 ب«الاستراتيجية». و يشارك بالمباحثات وزير الخارجية مايك بومبيو، وجاريد كوشنر صهر ترامب، ومستشار الأمن القومي ريتشارد اوريان، الى جانب ترامب .

ويبدي السفير فريدمان دعمه للضم بموجب الموعد الذي أعلنه نتنياهو، فيما يتحفظ العديد من المسؤولين على التوقيت.

من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال عدد من الشبان والفتية جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية. ففي الضفة تم اعتقال 13 شخصاً بينهم أسرى محررون، وفي العيسوية اعتقل 9 شبان، فيما تم استدعاء العديد من الفلسطينيين للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

وفي بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال بسام خليل جبر غنيم بإخلاء أرضه الواقعة في منطقة خلة الفحم، والبالغة مساحتها 6 دونمات، والقريبة من مستوطنة «اليعازر»، حيث يتعرض المواطنون في بلدة الخضر منذ فترة لمضايقات جمة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تمثلت بتجريف أراض، واقتلاع الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وفي القدس المحتلة أجبرت بلدية الاحتلال الشقيقين فراس وأياد دعنا، من بلدة سلوان على هدم منزلهما ذاتياً بحجة عدم الترخيص. وقال إياد دعنا إنه ورغم سعيه مع شقيقه لتحصيل تراخيص للمنزل إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك. (وكالات)