دبي ترسّخ ريادتها عالمياً بمناطق متخصصة للتجارة الإلكترونية

تتصدر الإمارات قطاع التجارة الإلكترونية الإقليمي بين الشركات من حيث توافر المنصات الرقمية ذات البنية الحديثة وحجم التعاملات المالية السنوية، فضلاً عن البيئة التشريعية التي وفرت أرضاً خصبة لنمو هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، فيما تعززت قوة القطاع خلال فترة الإغلاق الاقتصادي بسبب وباء «كوفيد 19».

وتسبب الإغلاق الاقتصادي الذي قامت به دول العالم للسيطرة على «كوفيد 19» في تباطؤ سلاسل الإمداد والتجارة التقليدية بين دول العالم، الأمر الذي نجح فيه قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات ال «B2B» لتعويض هذا التباطؤ بنسبة كبيرة.

وعلى مدار عقد من الزمن هيأت دبي البيئة التشريعية والتنظيمية لاستقطاب الشركات العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية بكافة مجالاتها لتصبح ضمن أبرز المدن العالمية التي تقدم تسهيلات ورخصاً افتراضية لمزاولة هذا النشاط على الإطلاق.

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبتمر/‏‏‏‏ أيلول 2019 استراتيجية التجارة الإلكترونية في الإمارة، التي أعدها مجلس المناطق الحرة بدبي بالتعاون مع غرفة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وجمارك دبي لترسيخ مكانة الإمارة منصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي.

وتستهدف الخطة تعزيز مكانة دبي منصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

وتحتضن دبي مناطق متخصصة للتجارة الإلكترونية هي: مشروع «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة «إي.زي. دبي» في حرة «دبي الجنوب»، كما أطلقت «اقتصادية دبي» في وقت سابق من العام الماضي مبادرة الرخصة التجارية الافتراضية، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.