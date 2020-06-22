الحياة بعد «كورونا»سيناريوهات جديدة متوقعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:جيهان شعيب

تغييرات ومستجدات معيشية، وعملية، ومؤسسية مختلفة، ستشهدها جوانب الحياة على اختلافها في جميع دول العالم، عقب انكشاف غمة بلاء وباء كورونا، وانجلائه.

بلا شك ستختلف التوجهات، وسيعاد النظر في الخطط السابقة على الجائحة، وسيعمل الجميع على معاودة ترتيب أوراقهم، وإقرار رؤى، وآليات عملية، ودراسية، ومنهجية حياتية جديدة ربما بالكامل بعد انقضاء الأزمة، فما كان قبلها من ممارسات، ونظم دارجة، لن يكون بعدها، أو لن تعود النمطية المعتادة في الجوانب المعيشية، والوظيفية، وكذا التعليمية لسابق عهدها، لاسيما في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرت بفعل الأزمة، وأثبتت جدواها وتميزها.

فالعمل عن بعد، والتعلم عن بعد، والتحول الإلكتروني في إنجاز المعاملات، وتخليص العديد من الخدمات، بكفاءة وإجادة، وكذا عقد اجتماعات العمل في معظم الجهات، والدوائر والمؤسسات عن بعد أيضاً، وغير ذلك مما رافق وواكب الأزمة، وكان لافتاً بنجاحه، سيكون مؤدياً لقواعد، ونظم، وآليات مختلفة ومغايرة، ستدار بها مستقبلاً معظم جوانب الحياة.

حول السيناريوهات المتوقعة لما بعد كورونا تدور الأحاديث الآتية:

بداية يرى المستشار د.محمد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أن التغيرات التي واكبت المنظومة القضائية، بفعل الإجراءات الاحترازية، جميعها تتعلق بالمستقبل، قائلاً: اختصرنا مسافة في التحول الإلكتروني، جراء جائحة كورونا التي عجلت لنا الكثير من الأمور، فعلى مستوى المحاكم أصبحت هناك المحاكمات عن بعد التي أضحت واقعاً لم يكن موجوداً من قبل إلا بشكل بسيط، إلى جانب تقديم طلبات الدعاوى الإلكترونية عن بعد، وأيضاً اليوم كممارسة عالمية شاهدنا المحكمة العليا الأمريكية تعقد جلساتها عبر الهاتف، رغم أنها من المحاكم المشهورة بالنمطية التقليدية منذ مئات السنوات، إلا أنها واكبت الواقع.

والحمد لله أن وجود البنية التحتية الإلكترونية القوية في الدولة ساعد على التحول الإلكتروني للعملية القضائية في جميع المراحل، الابتدائية، والاستئناف، والتمييز، وأيضاً شاهدنا ممارسات إيجابية في العمل القضائي، وهي عقد جلسات المصالحة مع الأطراف عن بعد، والتوصل إلى صلح في القضايا عن بعد، وإعداد الدعاوى.

وأيضاً نتمنى ونتوقع أن يستمر التحول الإلكتروني بنسبة ‎%‎100، وبالآلية ذاتها، مع تطوير التقنية بشكل أكبر.



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ويؤكد محمد مبارك مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن صفحة كورونا ستنطوي مع الأيام، وستظل ذكرى تروى للأحفاد، لاسيما أنه للمرة الأولى تجتاح العالم مثل هذه الأزمة، وهنا يقول: هناك أمور عدة واجبة مستقبلاً، منها ضرورة أن تركز كثير من الدول على الصحة والتعليم، وأن تهتم بترتيب الأولويات.

وقد أثبتت تجربة العمل عن بعد كفاءة البنية التحتية في الدولة، حيث تم إنجاز المعاملات كافة بشكل طبيعي دونما خلل، بما يدل على اتخاذ المؤسسات والدوائر الاتجاه الصحيح، في ضوء استطاعة جميع العاملين إنجاز مهامهم الوظيفية من منازلهم بنجاح ودقة، وكذا عقد اجتماعات العمل، وهي خطوة يمكن أن تستمر بنجاح مستقبلاً.

التوازن المطلوب

وفند المستشار د. عبد الله بن حمودة، واقع الأزمة وما سيترتب عليها من مستجدات قائلاً: في خضم الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس كورونا زمنياً وجغرافياً، وامتداد تداعياته المهددة للحياة البشرية، وتأثيره على كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، تتسابق المؤسسات البحثية، والمختصون، وأصحاب القرار، إلى وضع وصياغة سيناريوهات لاستشراف تطورات الفيروس، والتداعيات المترتبة عليها، ووضع فرضيات للتعامل مع ما بعده، منها ما ذهب بعيداً في الطرح، ومنها ما هو منطقي في طرحه، وأيضاً ما هو سلبي الرؤية، وما هو إيجابي نوعاً ما، وبين هذا وذاك أمم تنتظر الفرج، وعقول متشتته، ومجتمعات تسأل الصحة والسلامة.

واعتقد أنه من باب أولى البحث في الآثار المستقبلية المحتملة للأزمة، لفهم الآثار بعيدة المدى للقرارات التي قد تتخذ في الحاضر، لتشخيص التهديدات والفرص، وتصميم الواقع المرغوب به، حيث إن أزمة كورونا بدأت في نهاية عقد تميز بمنافسة استراتيجية متعاظمة، بين القوى العظمى، وهزّات إقليمية متواصلة في الشرق الأوسط، وعولمة تعدت الحدود المادية، وثورة معلوماتيه غيرت أنظمة العالم.

وأرى أن سيناريوهات ما بعد كورونا يحددها الواقع الحالي، والقرارات المتخذة لمواجهة الفيروس وعملية تنظيم الحياه في وجوده، فإن أردنا سيناريوهات مشرقه، فلابد من خلق توازن بين مكافحة الفيروس، والحفاظ على الحياة المجتمعية، ودفع العملية الاقتصادية، وتنظيم الشؤون السياسية، أما إن أردنا سيناريوهات مظلمه فعلينا تغليب جانب دون الآخر.

وواصل بن حمودة: واعتقد أن القادم سيكون مختلفا جداً، فموازين القوى العالمية قد تتأثر، واقتصاديات العالم ستتغير، ذلك لأن التعافي سيأخذ وقتاً ستشهد خلاله معظم الشركات، والمؤسسات، والدول انكماشاً حاداً في النشاط الاقتصادي، وسيكون للمصروفات الصحية نصيب لا يستهان به من ميزانيات الدول السنوية.

وبحسب أحمد سبيل البلوشي من مشاهير التواصل الاجتماعي، فإن الواقع الذي فرضه كوفيد19 في مختلف دول العالم لم تستطع الحروب وما تُحدثه من شقوق أن تفرضه، لذا كأنه واقع على هيئة خيال، ذاهبا للقول: الواضح أن المعادلات والإستراتيجيات الجديدة، والمستقبل سيبنى على أسس كورونا، وما هندس له هذا الفيروس سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، في كافة مجالات الحياة، فالصين بؤرة تلك الجائحة تخوض حملة تأثير واسعة النطاق كي تعرض نفسها كمتصدرة عالمية لمكافحة كوفيد19، لكن رسمياً تزعمت سلوفينيا دول العالم بالإعلان الرسمي عن انتصارها على الفيروس، لتعود فيها الحياة شبه طبيعية، وأما باقي دول العالم الموبوءة فإن إستراتيجياتها الموضوعة لا زالت تحتم عليها منع وتقييد حركة الناس، للإبطاء من سرعة انتشار الفيروس، ومنع حدوث انفجار هائل في عدد الإصابات، يقضي على الأنظمة الطبية لديهم.

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التحديات



أما بخصوص التحديات التي كانت سائدة قبل كوفيد19، فقد تعود لكن بنمط جديد، ووفق آليات جديدة، وأيضاً المنافسة الصينية الأمريكية قد تعود كذلك إلى سابق عهدها في مجالات الاقتصاد، والثورات التكنولوجية، أما النقلة الحقيقية في المنطقة، فهي ما ستفرزه الانتخابات الأمريكية، وأعتقد أخيراً أن المسائل كافة ستعالج وفق مقتضيات الأمر الواقع، الذي تُحدده أبجديات المصالح الأمريكية المشتركة في المنطقة.

فانتشار أي وباء دائماً يشكل امتحاناً للمجتمعات، ونحن في دولة الإمارات أثبتت رؤية حكومتنا وقيادتنا الرشيدة توسع آفاقها، حيث أصبحنا نزداد إيماناً بأن الله قد ألهمنا قادة مبهرين لا يشبههم أحد، فعندما مسحوا كلمة مستحيل من قواميسهم، لم يمسحوها من فراغ، بل أيقنا الآن بأنها مسحت من أجل أيام أصعب من أيام كوفيد19 قد يواجهها العالم لا قدر الله، فالقرارات الإستراتيجية والإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء، كفيلة بأن تنبئنا بأن القادم من الأيام يبشر بخير، ويصب في صالح الوطن، والمواطن، والمقيم، فالتغييرات والتوجهات مهمة جداً، ومفصلية، وتشير إلى أنه لا وقت للراحة في الإمارات، التي لا تنام، فاجتماعياً ستختلف الأنماط والسيناريوهات المعيشية نوعاً ما، ولكن سترتبط بثقافة الفرد الصحية، ودرجة وعيه، وتقديره للأوضاع.



تهيئة المجتمع



لفت إسلام الشيوي «إعلامي» إلى أن الفترة المقبلة عقب تجاوز جائحة كورونا بمشيئة الله، تمثل الشغل الشاغل لدى العديد من صناع القرار، والمعنيين، وحتى أفراد الأسر لاسيما مع انتشار الفيروس وتأثيره في كافة مفاصل الحياة بطريقة مفاجئة، حيث وفقاً لقوله، يشكل ذلك حاجة ماسة لقراءة الواقع أولاً، تمهيداً لما سيكون مستقبلاً، حيث يهم المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده تحقيق الانتقال السلس، والعبور المتوازن بعد (كوفيد19) إلى ما سيتم إقراره من مستجدات في جوانب الحياة بالكامل.

ولا شك في أن توجيهات حكومتنا الرشيدة، بإطلاق ورش عمل وطنية لصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد (كوفيد 19)، تشكل منهجية رائدة تتبناها الدولة، لتكون سباقة في مجال تجاوز هذه الأزمة بداية، ثم الاستعداد لتسيير وتيرة العمل، بحيوية وتطوير في جميع القطاعات.

ونؤكد ثانية أنه على مستوى منظومة الإعلام في الدولة بتنوع وسائلها، فعليها عقب انقضاء أزمة كورونا تهيئة المجتمع للتغيرات المقبلة، بأسلوب متدرج في الخطاب الإعلامي.