شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستأنف حملته الانتخابية ويفتح النار على جميع خصومه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متجاهلاً التحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد، استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعاته الانتخابية، لكن من دون الحشود المتوقعة لإعطاء دفعة قوية لحملة إعادة انتخابه المتعثرة.

ووقف ترامب مساءالسبت، أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ أشهر، وفتح النار على جميع خصومه ا، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، والحزب الديمقراطي ومرشحه لانتخابات الرئاسة جو بايدن، ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا في محاولة لتنشيط الحملة الرامية إلى انتخابه لفترة جديدة.

انتقاد الخصوم

وحمل الرئيس الذي تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ أشهر سيكون ملحمياً، وسائل الإعلام مسؤولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضاً بسوء تصرفات المتظاهرين في الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عدداً كبيراً من المقاعد في مركز بوك الذي يسع 19 ألفاً كان خالياً. وكانت حملة ترامب قد أعلنت أن مئة ألف سيحضرون الفعالية الانتخابية.

وأقر مدير حملته براد بارسكال، بأن الأعداد كانت أقل من التوقعات، مشيراً إلى أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي «المتظاهرون الراديكاليون»

وأُلغيت في اللحظة الأخيرة كلمة مقتضبة أولى للرئيس كانت مقررة في البداية خارج القاعة، للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الدخول. وكان ترامب أكد الاثنين، في تغريدة، أن «قرابة مليون» شخص طلبوا بطاقات لحضور هذا التجمع.

بايدن «دمية»

وأكد ترامب أنه بصحة جيدة، وهاجم بعنف خصمه الديمقراطي بايدن الذي وصفه بأنه «دمية» في يد «اليسار الراديكالي» والصين، وقدّمه على أنه سياسي «لم يحقق شيئاً أبداً» خلال مسيرته المهنية في واشنطن على مر نصف قرن. وأضاف: «هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكده لكم». كما شكّك ترامب في قدرات بايدن الذهنية.

نصير القانون والنظام

وفي خطاب غير مترابط استغرق قرابة ساعتين، طرح ترامب نفسه كمدافع عن «القانون والنظام»، ودعا الأمريكيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الثالث من نوفمبر لانتخابه لولاية ثانية .

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استغل الرئيس المناسبة لانتقاد بعض المحتجين. وقال لأنصاره: «يحاول الهمج اليساريون المعتوهون تخريب تاريخنا، وتدنيس نصبنا التذكارية الجميلة، وهدم تماثيلنا ومعاقبة أي شخص لا يتوافق مع مطالبهم، بالسيطرة المطلقة والكاملة وإلغائه واضطهاده».

دفاع عن سياسة مواجهة الجائحة

وفي القاعة حيث وضعت قلة قليلة فقط أقنعة واقية، دافع ترامب بشراسة عن قراراته، في إطار مواجهة «كوفيد 19» الذي وصفه من جديد ب«الفيروس الصيني».

وأضاف: «أنقذت مئات آلاف الأرواح، لكن أحداً لا يشيد يوماً بعملنا».

وقبل ساعات من اللقاء الجماهيري، أعلنت حملة ترامب أن الفحص أثبت إصابة ستة من أفراد الحملة بفيروس كورونا.

74 مليون دولار تبرعات

وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب إنه واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت 74 مليون دولار في مايو/‏أيار، وهو ما يقل عما جمعه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة خلال نفس الشهر.

وصعد بايدن من جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة منذ أن أصبح المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، وجمع 80.8 مليون دولار، في أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد.

قيود على الهجرة

وقال ترامب إنه سيعلن قيوداً جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين، لمنع دخول عمال أجانب معيّنين، وحماية الأمريكيين الذين يعانون في سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا. (وكالات)