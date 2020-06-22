مراكز البحوث الطبية «فرس الرهان» لتحديات المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:محمد الماحي

يمثل البحث العلمي أحد رهانات الإمارات في تعزيز تنافسيتها العالمية في القرن الحادي والعشرين، وقد أثبتت التجارب أن الدولة بدأت تحصد ثمار التخطيط والرؤية الاستراتيجية الواعية التي تمتلكها قيادتنا الرشيدة، والتي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية والنجاحات العالمية المتميزة.

وقطعت البلاد خلال السنوات الماضية مراحل متقدمة في مجال تطوير الأبحاث الطبية والاستفادة من مخرجاتها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع أفراد المجتمع.

فمنذ عقود ارتكزت سياسة الإمارات على استشراف المستقبل، والإعداد الجيد لمواجهة أية أزمات طارئة، وما يحدث حالياً من تميّز في إدارة أزمة وباء كورونا ما هو إلا نتيجة لهذه السياسات الاستشرافية التي شملت جميع القطاعات وليس القطاع الصحي فقط، وأهمها توظيف الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والريادة، وتأسيس مراكز بحثية للعلوم الطبية تعمل بالحلول التكنولوجية.

وفي فبراير 2018 تلقى قطاع الأبحاث الطبية في الدولة دفعة قوية إلى الأمام مع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة.



إيجاد الحلول



ووفقاً لدراسة حديثة أصدرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع فقد ارتفع عدد الأبحاث الطبية في الدولة من 678 بحثاً في العام 2014 إلى 1747 بحثاً في 2018 ليبلغ مجموع الأبحاث في 5 أعوام نحو 5914 بحثاً.

وتبرز العديد من مؤسسات البحث العلمي الحكومية والخاصة في الإمارات أهمها: مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية التابع لجامعة الامارات، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومجمع دبي للعلوم، ومركز أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي، إضافة إلى معهد البحوث للطب والعلوم الصحية في الشارقة.

ويقول الدكتور إسماعيل الرمحي اختصاصي طب الطوارئ، إن اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتطوير مراكز للأبحاث الطبية في 2018 ساهم بشكل كبير في دعم البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي، كما ساعد في فهم واستيعاب المشكلات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول لها.

وأضاف: إن دولة الإمارات تزخر بالكفاءات الشابة ولديها مجموعة من الأطباء والعلماء ممن سجلوا ابتكاراتهم واختراعاتهم عالمياً ونشروا أبحاثهم في المجلات العلمية المحكمة.

وأكد أن مراكز الأبحاث الطبية في دولة الامارات ساهمت في فهم الأمراض والتصدي لها، مشيراً إلى أن الاستثمار في مجال الأبحاث الطبية دعم البحث والابتكار في الرعاية الصحية طويلة الأمد في الدولة.

وتابع: لا يمكن تفسير إنجازات الدولة في المراكز البحثية الطبية بمعزل عن النهضة الكبيرة التي شهدها قطاع الصحة في الإمارات في السنوات القليلة الماضية، فقد حققت الإمارات إنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، وتواكب الأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، لافتاً الى أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة ومنها المستشفيات التي يحوز أكثر من 85 في المئة منها الاعتماد الدولي وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية«JCI»، إضافة الى تصدرها إقليم الشرق الأوسط في 19 مؤشراً ومعياراً يتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة.



قصب السبق



لا شك أن نجاح العلماء والأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس «كوفيد - 19» مؤخراً يعد إنجازاً عالمياً يعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة الدول المتقدمة في مجال الطب والبحث العلمي بوجه عام، ولا ينفصل بأي حال عن استثمار الإمارات في تطوير القطاع الصحي والبحث العلمي على مدار السنوات الماضية، والتي جعلت منها من أهم دول العالم التي تمتلك منظومة صحية وطبية قوية، ويؤكد اعلان مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس، في كشفٍ طبي هو الأول من نوعه في الدولة، وواصلت الإمارات مسيرتها الرائدة في تحقيق قصب السبق في الإنجازات العلمية، وتصدرت بقوة السباق العالمي في البحث العلمي.

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حدث استثنائي بكل المقاييس



وترى الدكتورة جميلة الحساني اختصاصية الطب النفسي، أن الإنجاز العلمي الجديد لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» حدث استثنائي بكل المقاييس، لأنه ينطوي على العديد من الدلالات المهمة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، أولى هذه الدلالات أن الإمارات عززت بهذا الإنجاز مكانتها بوصفها طرفاً فاعلاً وأصيلاً ورئيسياً في الجهود العالمية المبذولة للقضاء على وباء كورونا المستجد، وجهودها لم تقتصر على تقديم الدعم المادي والتضامن الإنساني مع الدول والشعوب المتضررة من هذا الوباء، وإنما أيضاً الدخول في السباق العالمي لابتكار وتطوير علاج من هذا الفيروس والوقاية، بل تحقيق التقدم فيه.

وأكدت أهمية مراكز البحث العلمي الطبي في تقدم وتطور الطب، مشيرة إلى أن نتائج هذه الأبحاث ساهمت في اكتشاف طرق علاجية جديدة لبعض الأمراض، واكتشاف العوامل المسببة وطرق الوقاية، إضافة لاكتشافات أخرى مثل اللقاحات وغيرها.



المؤشرات الحيوية



وساهمت مؤسسات التعليم العالي في تقديم الحلول الإبداعية والابتكارية لتعزيز جهود الدولة في التصدي لوباء كورونا، وفي هذا الإطار، ابتكرت فرق بحثية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا راداراً لتشخيص المؤشرات الحيوية للأفراد يمكن من خلاله رصد درجة حرارة الجسم ومعدل نبضات القلب ومعدل التنفس وضغط الدم عن بُعد، كما طورت جهازاً للتنفس الاصطناعي للحالات الطارئة، وصممت وحدة شاملة للعمل على إنتاج 250 نسخة منه يومياً.

وأطلق مركز جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مبادرة «صناع ضد كوفيد - 19»، وقد نجحت الجامعة في تصميم واقٍ للوجه يوفر طبقة حماية للشخص المستخدم تفوق حماية قناع الوجه العادي، باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، وفي مجال إنتاج الكمامات الواقية، أعلنت جامعة الإمارات عن إنجاز تصميم أقنعة واقية للوجه من خلال استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.

ويقول الدكتور سالم زايد الطنيجي الأستاذ بكليات التقنية: تهدف الأبحاث الطبية بمؤسسات التعليم العالي في الإمارات إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه الدولة ودول المنطقة والعالم وتولي الدولة اهتماماً استراتيجياً لها مشيراً الى أن التركيز على الأبحاث الطبية ساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تتخذ من الابتكار والبحث والعلوم والتقنيات أساساً لبناء معرفي عالمي.

وأضاف: إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالبنية التحتية للعلوم، وتطوير أركانها من مؤسسات بحثية وجامعات ودعم معنوي ومادي، لافتاً الى أن تطوير الأبحاث العلمية من شأنه أن يساعد اقتصادات الدول على إحداث طفرة لها، ما ينتج عنه تقدم المجتمعات وانعكاسها رخاءً على كل المستويات.



حجر الزاوية



وتوجّهت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها.

ويعتبر مركز عمليات «بيس» الذكي للرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، أحد أهم النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية التي أثبتت كفاءتها في ظل التطورات العالمية الأخيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويساهم في مراقبة صحة المرضى عن بُعد، من خلال الأجهزة الإلكترونية والكاميرات المتخصصة.



نموذج عالمي رائد



ورأى الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، أن التقدم الحاصل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أوجد وسائل عدة تساعد الإنسان على تحسين حياته، مشيراً الى أن التحول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، يأتي تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل والتركيز على الرعاية الصحية الذكية.

وأضاف أن بعض مشاريع الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي نتائج متقدمة جداً، وتحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات، حيث نجحت خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دمج الذكاء الاصطناعي في رحلة المتعامل في المنشأة الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة وضمن معايير عالمية.